Gürkanlar'a veda
Tedavi gördüğü sağlık sorunları nedeniyle dün yaşamını yitiren Ozan Gürkanlar son yolculuğuna uğurlanıyor.
A+A-
Tedavi gördüğü sağlık sorunları nedeniyle dün yaşamını yitiren Ozan Gürkanlar son yolculuğuna uğurlanıyor.
Küçük Kaymaklı sevdalısı olan Gürkanlar için, Küçük Kaymaklı Spor Kulübü'nde bir tören düzenlendi.
Törene, Gürkanlar’ın yakınları, sevenleri, Küçük Kaymaklı camiasının yanı sıra, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu ve Küçük Kaymaklı Spor Kulübü Başkanı Akay Aşina da katıldı.
Gürkanlar’ın cenazesi, törenin ardından Lefkoşa Mezarlığı'nda defnedilecek.
Bu haber toplam 229 defa okunmuştur