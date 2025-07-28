Gürcafer: Şenol memleketine sevdalı örnek bir yurtseverdi

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, Sağlık Bakanlığı eski Müsteşarı Asaf Şenol'un vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Değerli bir insanı kaybetmenin düzüntüsü içerisinde olduğunu kaydeden Gürcafer mesajında; "Memleketine sevdalı, örnek bir yurtsever olarak yaşamını sürdürmüş, değerli dostumuz Asaf Şenol'u kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz. Işıklar içerisinde, huzurla uyusun” ifadelerini kullandı.