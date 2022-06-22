"Güneyden yardım talebinde bulundum, 2 uçak gönderiliyor"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Mersinlik bölgesinde devam eden yangınla ilgili olarak güneyden yardım talebinde bulunduğunu açıkladı.

YENİDÜZEN’e konuşan Tatar, güneyden destek istediklerini söyledi, 2 uçağın yangın bölgesine geleceğini belitti.

İtfaiye Müdürü Ramadan Gürpınar da güneyden 2 yangın uçağı geleceğini BRT'ye doğruladı. Ayrıca Kıbrıs Haber Ajansı da Sözcü Yardımcısı Niovi Parisinu’nun kuzeyden Orman Dairesi’nin yardım talep ettiğini, bunun üzerine yangınla mücadeleye destek için iki uçak gönderilmesine karar verildiğini aktardı.

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