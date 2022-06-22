Sadıkoğlu: Yangın Buluşa Manastırı’na yaklaştı

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Mersinlik’te başlayan yangının Buluşa Manastırı’nın olduğu noktaya yaklaştığını söyledi.

YENİDÜZEN’e konuşan Sadıkoğlu, rüzgarın da artmasıyla yangının Ağıllar bölgesine ilerlediğini, şu anda 30 traktörün yangına yakın noktalarda arazi sürdüğünü belirtti.

Yangın şeridi oluşturulduğunu ifade eden Sadıkoğlu, bölge halkının tedirgin olduğunu, köylerle ilgili tahliye yapılıp, yapılmayacağının ise henüz belli olmadığını kaydetti.

CİĞERİMİZ YANDI

İskele Belediyesi’nden acil durum çağrısı

Mersinlik'te yangın Altınova ve Ağıllar'a ilerliyor