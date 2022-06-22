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Sadıkoğlu: Yangın Buluşa Manastırı’na yaklaştı

Sadıkoğlu: Yangın Buluşa Manastırı’na yaklaştı

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Mersinlik’te başlayan yangının Buluşa Manastırı’nın olduğu noktaya yaklaştığını söyledi.

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İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Mersinlik’te başlayan yangının Buluşa Manastırı’nın olduğu noktaya yaklaştığını söyledi.

YENİDÜZEN’e konuşan Sadıkoğlu, rüzgarın da artmasıyla yangının Ağıllar bölgesine ilerlediğini, şu anda 30 traktörün yangına yakın noktalarda arazi sürdüğünü belirtti.

Yangın şeridi oluşturulduğunu ifade eden Sadıkoğlu, bölge halkının tedirgin olduğunu, köylerle ilgili tahliye yapılıp, yapılmayacağının ise henüz belli olmadığını kaydetti.

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