Güneyde yaşlılar için sonbaharda üçüncü doz aşı gündemde

Kıbrıslı Rum Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Heyeti üyesi, Lefkoşa Üniversitesi Tıp Okulu Mikrobiyoloji ve Moleküler Profesörü Petros Karayiannis Kıbrıs Haber Ajansı KHA’ya yaptığı açıklamada, mevcut aşıların süresi ile ilgili soruya şu ana kadar hiçbir uluslararası cevap verilmediğini belirterek yaşlı kişilerin muhtemelen sonbaharda üçüncü bir doz aşıya ihtiyaç duyabilecekleri değerlendirmesinde bulundu.

Bazı cevapların verileceği zaman yaklaştığını belirten Dr. Karayiannis bu aşamada hiç bir karar alınmadığını söyledi.

Ortaya çıkan yeni mutasyonların aşılama programında yeni ihtiyaçlar doğurup doğurmadığıyla ilgili bir soruya Karayiannis, “şu an mutasyonların mevcut aşılarla yeterince tedavi edilebildiğini biliyoruz. Ancak Güney Afrika mutasyonu o kadar tedavi edilemiyor” yanıtını verdi.

Bilim toplumunun yüksek aşılama oranlarına ve yüksek düzey bağışıklık sistemine güvendiğini ancak antikorların bir yıldan fazla dayanamadığı için güçlendirici bir doza ihtiyaç olabileceğini açıkladı.

Covid 19 aşısının gücünü ne zamana kaybettiğini ve üçüncü bir doza ihtiyaç olduğunu nasıl anlayabileceğimiz yolundaki başka bir soruya Dr. Karayiannis “bunu sadece aşıya dayanıklı bir mutasyonu inceleyerek anlayabileceğiz” yanıtını verdi

“Eğer bağışıklık dayanmaz ve aşı kapsamı zayıf olan üçüncü ülkelere geçerse o zaman kesinlikle güçlendirici doza ihtiyaç olacak”.

“Muhtemelen sonbaharda hatırlatıcı bir doza ihtiyaç olabilir”.

Üçüncü doz aşının farklı bir karışımla yapılma ve koronavirüse karşı daha güçlü bağışıklık üretmesi olasılığıyla ilgili Dr. Karayiannis konunun inceleme altında olduğu ve farklı bir aşı vurulan bir kişinin farklı bir güçlendirici aşı olması olasılığının bilimsel karara bağlı olduğunu açıkladı.

Avrupa’da bu yönde gerçekleştirilmekte olan araştırmaların sonuçlarının olumlu göründüğünü belirtti.