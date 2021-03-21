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Güneyde ırkcılığa karşı eylem

Güneyde ırkcılığa karşı eylem

Kıbrıs’ın güneyinde polis, mültecilerin geçişini engellemek gerekçesiyle ara bölgenin bir kısmına konulan dikenli telleri kesenleri arıyor.

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Kıbrıs’ın güneyinde polis, 'mültecilerin geçişini engelleme' gerekçesiyle ara bölgenin bir kısmına konulan dikenli telleri kesenleri arıyor.  “As Dame” isimli örgüt, Cumartesi gecesi saat 20.20’de ara bölgenin bir kısmında yer alan telleri kesip, Kıbrıslı Rum İçişleri Bakanlığı’nın önüne bırakmıştı.

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Öte yandan, örgüt eylemleriyle ilgili şu paylaşımı da yaptı, “Kıbrıs’ı ikiye bölen dikenli teller ile  mültecileri kamp içerisinde tutan teller aynı siyasetin ürünüdür. Kıbrıs’ta barışçıl bir çözüm bulmak amacıyla 11’inci kez müzakerelere hazırlanırken, 11 kilometre uzunluğunda dikenli telin konulması, hükümetin adanın bölünmesini isteyenlerden sempati toplamaya çalıştığını gösteriyor”.

Bu arada, Pazar günü saat 15.30’da Kıbrıslı Rum İçişleri Bakanlığı önünde ırkılık karşıtı eylem düzenlenecek.

 

Kaynak Cyprus Mail

 

 

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