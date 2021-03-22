Anastasiadis: Dikenli tellerden bilgim var

Adanın güneyinde "utanç telleri" olarak anılan ve protesto gösterilerine neden olan dikenli teller hakkında, Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis'ten açıklama geldi. Nikos Anastasiades, Astromeritis bölgesinde dikenli tel döşenmesi konusunda bilgisi olduğunu ifade ederek, atılan adımları yine mülteci sorununa dayandırdı, Türkiye’nin göç konusunda Kıbrıs aleyhine bir strateji uyguladığını iddia etti.

Lefkoşa’daki Eleftheria Meydanı’nı ziyaret eden Nikos Anastasiades, gazetecilere açıklamada bulunarak, Astromeritis bölgesinde dikenli tel çekilmesi hakkında bir soruya “sınırları belirlemeyi veya ayırımı amaçlanmıyor; Türk stratejisinin genişlemesinin önünde bir engel” yanıtı verdi.

Anastasiades, kuzeye yasa dışı olarak gelen yasa dışı göçmenlere değinerek her gün gelenlerden 5 veya 6’sinin anneler ya da çocuklar olduğunu belirtti.

Dikenli telin çekildiği bölgede ikamet edenlerin gösterdiği tepkiler hakkında Anastasiades, kimlerin tepki gösterdiğine yönelik bilgisi olmadığını ifade etti “sorunlar yaratıldıysa bunlar çözülecek” dedi.