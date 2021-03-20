Dikenli telleri kestiler, barış mesajı verdiler

Kıbrıs’ın güneyinde haftalardır tartışama konusu olan dikenli tellerle ilgili bugün bir eylem gerçekeleştirildi.

‘As Dame’ isimli örgüt, mültecilerin Kıbrıs’ın güneyine geçmesini engellemek için Lefkoşa sınırına çekilen tel örgülerin bir kısmını kestiler. Eylemciler daha sonra kestikleri telleri Kıbrıs Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı’nın önüne çektiler.

As Dame örgütü eylemlerini videoya alarak sosyal medyada paylaştılar.

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