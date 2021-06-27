Güneyde gençlere aşı olun çağrısı

Kıbrıslı Rum Sağlık Bakanlığı, Cumartesi günü yaptığı açıklamada, covid-19 vakalarından artışın ekonomi için kötü sonuçlar doğuracağı konusunda uyardı ve gençleri bir kez daha aşılarını yaptırmaya çağırdı.

Güneydeki nüfusun %63,6’sının şimdiye kadar birinci doz ile aşılandığı açıklanırken, nüfusun %47.8'inin tek doz Johnson&Johnson ve/veya AstraZeneca, Moderna veya 2 doz Pfizer/BioNTech ile aşılarını tamamladığı belirtildi.

Kıbrıs Haber Ajansı’nda yer alan rakamlara göre, 18-19 yaş arasındakilerin sadece %27,3'ünün en az 1 doz aşı aldığını gösterirken, 20-29 yaşları arasında bu oran %35,1'e ulaşıyor.

30-39 yaşlarında aşılama %52.3'e ulaşırken, 40-49, 50-59 ve 60-69 yaşlarında aşılama oranları sırasıyla %72.5, %71.6 ve %81.6 olduğu aktarıldı. 70-79 yaşlarında aşılanma oranı ise %91,3, 80 yaş ve üzeri ise %91,8'e ulaştığı ifade edildi.