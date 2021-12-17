Güneyde aşıya ilgi: Bir günde 12.589 aşı

Kıbrıs’ın güneyindeki aşı merkezlerinde dün toplam on iki bin beş yüz seksen dokuz (12.589) aşı yapıldı. 1,049 birinci doz aşı ve 10 bin 581 üçüncü doz aşı yapıldı.

Kıbrıs (güney) Sağlık Bakanlığı verilerine göre son on günde yaklaşık sekiz buçuk ilk doz aşı yapıldı.

Kıbrıs Sağlık Bakanlığı, “vatandaşlara en iyi ve en verimli şekilde hizmet verebilmek için hararetle çalışan personelin azami düzeyde kullanılması için her türlü çabanın gösterildiğini” belirtti.

Hemşirelik Hizmetleri Müdür Yardımcısı Evagoras Tambouris, “Yetişkinlerin %86’sından fazlası ilk doz aşıyı yaptırırken, %81,9’u iki doz aşıyı da yaptı” dedi.

Yaklaşık iki yüz on sekiz bin kişi üç dozun tamamıyla aşılandı. 16-17 yaş arası adolesanlarda aşılanma oranı %51 iken, 12-15 yaş arası çocuklarda ise %39,6’a ulaştı.