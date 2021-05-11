Güneyde aşı için 25 yaş grubuna geliniyor

Kıbrıs’ın güneyinde Sağlık Bakanlığı, iki gün içinde 27-28 ve 25-26 yaş grupları için Aşı Portalı açılacağını ve aşılanmanın yapılabileceğini duyurdu.



Aşı Portalının 11 Mayıs’ta 27-28 ve 12 Mayıs’ta 25-26 yaş grubu için her iki günde 07.30-17.30 arasında açılacağını açıklayan Bakanlık, nüfusun %65’inin en az bir doz aşısının yapılmasının hedeflendiğini bildirdi.



Kıbrıs Sağlık Bakanlığı, nüfusun %36,5’inin ilk doz aşısını yaptırdığını, bu oranın Avrupa Birliği içerisinde %31,3 olduğunu belirtti.



Aşı ortalamasının Lefkoşa’da %37,1; Limasol’da %34,6; Larnaka’da %35,6; Baf’ta %40,1 ve Mağusa’da %33,1 olduğu kaydedildi.



Sağlık Bakanlığı bir kez daha aşılanmanın faydalarına dikkat çekti; normale dönmenin tek yolunun bu olduğunu vurguladı.