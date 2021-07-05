Güneyde 787 vaka, 1 ölüm

Kıbrıs’ın güneyinde de vakalar artmaya devam ediyor. Son 24 saatteki rakamlara göre 43.678 test yapıldı, 787 yeni vaka tespit edildi. 69 yaşındaki bir kadın ise hayatını kaybetti. Güneyde pozitiflik oranı 1.80 olarak açıklandı.