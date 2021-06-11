Güneyde 60 yeni vaka, 1 kayıp

Kıbrıs’ın güneyinde 30 yaşında 1 kişi coronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Kıbrıs Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 53 bin 864 test yapıldı, 60 yeni vaka tespit edildi.

Güneyde coronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 372'ye yükselirken, toplam vaka sayısı ise 73 bin 115’e ulaştı.