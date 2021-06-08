Güneyde 60 yeni vaka, 1 kayıp
Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte yapılan 38 bin 435 test neticesinde 60 yeni vaka belirlendi, 66 yaşındaki erkek hasta da hayatını kaybetti.
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Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte yapılan 38 bin 435 test neticesinde 60 yeni vaka belirlendi, 66 yaşındaki erkek hasta da hayatını kaybetti.
Güneyde toplam ölü sayısı 365’e, vaka sayısı ise 72 bin 919’a çıktı.
Hastanelerde tedavi gören 45 hastadan 19’unun durumunun kritik olduğu da belirtildi.
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Etiketler : corona virüs, corona, covid19