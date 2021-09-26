Güneyde 6 bin 600’ün üzerinde kişi 3. doz aşı oldu

Kıbrıs’ın güneyinde bugün itibarıyla 6 bin 600’ün üzerinde kişinin 3. doz Covid-19 aşısı olduğu açıklandı.

Kıbrıs Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde 6 bin 615 kişinin üçüncü doz aşı olduğunu, mobil aşı birimlerinin yaşlı bakım evlerinde kalan 2 bin 506 yaşlıyı ve buralarda çalışanları da aşıladığını bildirdi.

Sağlık Bakanlığına göre, 1225 öncelikli kişi, telefonla bilgilendirdikten sonra aşılandı. Üçüncü doz aşıların 22 Eylül'de 86 yaş ve üstü kişiler için kullanıma sunulmasından bu yana, 1357 vatandaşa bir doz daha aşı yapıldı.

Devlet sağlık servislerinde görev yapan toplam 1102 kişi, özel hastanelerdeki 21 sağlık çalışanı ve özel sağlık pratisyeni 404 kişi de aşılandı.

Kıbrıs’ın güneyinden yarından itibaren üçüncü doz aşılar, 83 yaş ve üzerindekilere 08.00-13.00 arasında uygulanacak.