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Güneyde 286 yeni vaka, 1 ölüm

Güneyde 286 yeni vaka, 1 ölüm

Kıbrıs'ın güneyinde 286 yeni Covid-19 vakası tespit edildi. 1 kişi ise hayatını kaybetti.

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Kıbrıs'ın güneyinde 8,843 test yapıldı, 286 yeni Covid-19 vakası tespit edildi. 86 yaşındaki bir erkek ise hayatını kaybetti.

 

 

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