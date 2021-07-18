Güneyde 1’inci doz aşısını yaptıran kişi sayısı yarım milyonu aştı

Kıbrıs'ın güneyinde dün yapılan aşılamalarla birlikte birinci doz coronavirüs aşısını yaptıran kişi sayısının yarım milyonu aştığı haber verildi.

Güneydeki haber kaynakları, Kıbrıs Cumrhuriyeti Sağlık Bakanlığı’nın güncellenmiş verilerine dayanarak, geçen Cuma gününe kadar Kıbrıs'ın güneyinde 499 bin 985 kişinin (yüzde 69,7) birinci doz aşısını olduğunu, 435 bin 393 (yüzde 60,7) kişinin de aşılamasını tamamladığını belirtti.