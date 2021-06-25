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Güneyde 169 yeni vaka

Güneyde 169 yeni vaka

Güneyde 42,660 test, 169 yeni vaka. Kıbrıs’ın güneyinde pozitiflik oranı ise 0.40 olarak açıklandı.

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Güneyde 42,660 test, 169 yeni vaka. Kıbrıs’ın güneyinde pozitiflik oranı ise 0.40 olarak açıklandı.

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