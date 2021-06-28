Güneyde 16-17 yaş gençler aşılanıyor

Kıbrıslı Rum Sağlık Bakanlığı, yaşları 16 ile 17 olan gençlerin, ebeveynlerin yazılı onayının olması kaydıyla, aşılanmalarına başlanacağını açıkladı.

Haber kaynakları, güneyde korona virüsle mücadele kapsamında yürütülen aşı çalışmaları çerçevesinde, 16 ile 17 yaşlarındaki gençlerin aşılanmasına başlanması kararı alındığını bildirdiler.

Habere göre, yaşları 16 ile17 olan gençler, ailelerinin yazılı onayının ardından 30 Haziran Çarşamba gününden itibaren aşı randevu portalından randevu alabilecekler.

Haberde, Sağlık Bakanlığı’nın 16-17 yaş arasındaki kişilerin, toplumun en aktif kesimi içerisinde bulunmaları sebebiyle bu kararı aldığı, söz konusu yaş gruplarındakilere mRNA grubu aşıların yapılacağı ifade edildi.