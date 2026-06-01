6 ay hapse mahkum edildi!

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde “Sahte Evrak Tedavüle Sürme” suçundan yargılanan Georgios Ptisillides hakkındaki dava karara bağlandı. Ağır ceza heyeti, sanığı 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Füsun Cemaller’in başkanlığında, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Gülay Uğur’dan oluşan mahkeme heyetinin verdiği kararı Barkın okudu.

Barkın, sanığı kendi ikrarları, mahkemeye sulan olgu ve emareler ışığında suçlu bulup mahkûm ettiklerini açıkladı. Sanığın mahkûm olduğu sahte evrakı tedavüle sürme suçunun uzun süreli hapis öngören ciddi, yaygın ve artan suçlardan olduğunu belirten Yargıç, bu tür suçlara kamu yararı gereği caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğini kaydetti.

“Eski araç sigortasını tarihiyle oynayarak sahteledi”

Suçun olgularına değinen Yargıç, sanığın eski araç sigortasının tarihleriyle oynayarak sahtelediğini, 28 Nisan 2026 tarihinde saat 17.00 sıralarında Kermiya barikatından ülkeye giriş yapmak amacıyla görevli muhaceret memuruna ibraz ettiğini söyledi.

“Kamu otoritesine karşı işlenen bir suç”

Sanığın işlediği suçun kamu otoritesine karşı işlenen bir suç olduğunu belirten Yargıç, araç sigortalarının trafik güvenliği için önem arz ettiğini söyledi. Yargıç, kamu otoritesini hiçe sayan sanığa hapis dışında bir ceza verilemeyeceğini kaydetti.

6 ay hapis cezası!

Her davanın kendisine has olguları olduğunu, buna göre değerlendirme yapıldığını belirten Yargıç, sanığın suçunu kabul etmesini, polise yardımcı olmasını lehine değerlendirdiklerini kaydetti. Yargıç Barkın, sanığı 6 ay hapse mahkûm ettiklerini açıkladı.