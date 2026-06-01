Cumhurbaşkanlığı dijital platformları için "erişilebilirlik" eğitimi verildi

Cumhurbaşkanlığına ait web sitesi ve sosyal medya hesaplarının engelli bireyler için daha erişilebilir hale getirilmesi amacıyla eğitim programı düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı’nda yer alan eğitimde dijital platformların engelli bireylerin kullanımına uygun şekilde optimize edilmesi, standartlara uyum süreçleri ve kapsayıcı tasarım yaklaşımları üzerinde duruldu.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, iki gün süren eğitim programı Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden Yeliz Yeşilada ve Şükrü Eraslan'ın katkılarıyla gerçekleştirildi.

Eğitimde Cumhurbaşkanlığı Özel Gereksinimli Bireyler Danışmanı Günay Kibrit de hazır bulundu.

Çalışmalar ile Cumhurbaşkanlığı dijital varlıklarının herkes için eşit ve engelsiz bir erişim noktası haline getirilmesi hedefleniyor.