Güney, Çin’in Sinopharm aşısına onay verdi

Kıbrıs Cumhuriyeti bugün Çin’in ürettiği Sinopharm isimli Covid-19 aşısına onay verdi.

Cyprus Mail’in haberine göre, karar Cuma günü yürürlüğe girecek.

Kıbrıs Ulaştırma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamasına yer verilen haberde, Kıbrıs Cumhuriyeti, onaylı aşı listesine Çin’in Sinopharm aşısını da ekledi.

Cuma gününden itibaren Sinopharm aşı kartı taşıyan kişiler de güneye girişte zorunlu PCR testi ve karantinadan muaf olacak.

Kıbrıs Cumhuriyeti, kişilerin uyruğuna ve çıkış yaptıkları ülkelere bakılmaksızın, Avrupa Birliği üye ülkeler, Avrupa Ekonomik Bölgesindeki ülkeler, İzlanda, Lichtenstein, Norveç ve İsviçre, İsrail, Rusya, BAE, Suudi Arabistan, Birleşik Krallık, Ukranya, Ürdün, Lübnan, Mısır, Beyaz Rusya, Sırbistan, Katar, Bahreyn, ABD, Ermenistan, Gürcistan, Kanada ve Kuveyt’ten geçerli aşı kartı ibraz etmeleri halinde, giriş serbestliği veriyor.

Alınan son aşı dozu ile çıkış arasında talep edilen sürenin dolduğu taktirde, Avrupa İlaç Ajansı’nın onaylı aşılar, Rusya’nın Sputnik V ve Çin’in Sinopharm aşıları geçerli sayılacak.