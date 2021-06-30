Güney aşıda haziran sonu hedefine ulaştı

Kıbrıs’ın güneyinde, Haziran ayının sonuna kadar hedeflenen nüfusun %65’inin aşılanmasına ulaşıldı.

Cyprus Mail’de yer alan habere göre, 16 – 17 yaş arasındaki bin 70 genç ise Biontech aşısı için randevu aldı.

Haberde ayrıca, online aşı portalının ilk kez gençler için sabah 7.30’dan itibaren açıldığı da aktarıldı. Sağlık Bakanlığı, Çarşamba günü çeşitli yaş gruplarından 230 ek randevu talebi olduğunu açıkladı.

Bugüne kadar aşı olmaya müsait nüfusun, %64.3’ünün covid-19 aşısının ilk dozunu aldığı paylaşıldı.

Konu ile ilgili konuşan Sağlık Bakanı, “İlk hedef Haziran ayının sonuna kadar nüfusun %65’inin aşılanmasıydı, bugünkü aşılar ile birlikte bu hedefe ulaşacağız” dedi

Nüfusun %49.5’i ise Covid-19 aşı programını tamamladı.

Güneyde Sağlık Bakanlığı, aşı kampanyasına katılımı artırmak için programa 18 yaşından küçükleri de katmıştı.

Önceki açıklamalarında Sağlık Bakanlığı, güneydeki yeni Covid-19 vakalarının %30’unun 18 yaşından küçük, özellikle 15-18 yaş aralığındaki gençlerden oluştuğunu duyurmuştu.

Aşı olacak 18 yaşındaki küçük gençlerin, kimlik ile birlikten ebeveynlerinden alınan izin belgesi almaları gerektiği de hatırlatıldı.