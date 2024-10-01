Güneri Cıvaoğlu hayatını kaybetti

Bir süredir hastanede yoğun bakımda tedavi gören gazeteci Güneri Cıvaoğlu 85 yaşında hayatını kaybetti.

Türk basınında çıkan haberlere göre, Cıvaoğlu, temmuz ayında İstanbul'da Cipriani restoranda dengesini kaybederek düşmüş ve başını çarptığı kazadan sonra çarpmanın etkisiyle beyninin iki noktasında ödem oluşmuştu. Beyin kanaması nedeniyle yoğun bakıma alınmıştı.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nden yapılan açıklamada da "Üyemiz Güneri Cıvaoğlu’nun vefatından büyük üzüntü duyduk. Gazeteci ve yazar olarak başarıyla yıllardır hizmet veren meslektaşımızın ailesine ve basın topluluğumuza baş sağlığı ve sabır diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Cıvaoğlu'nun cenazesi yarın toprağa verilecek.

Güneri Cıvaoğlu kimdir?

Güneri Cıvaoğlu 30 Temmuz 1939 yılında Ankara'da doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Cıvaoğlu'nun, gazetecilik hayatıysa 1960'lı yıllarda başladı. Cıvaoğlu, Akis dergisi ve Yeni İstanbul gazetesinde muhabir olarak çalıştı. TRT'nin kuruluşunda sabah haberlerini hazırlayan ekibin başındaydı. Strasbourg Üniversitesi'nde bir süre ekonomi okudu, izleyen yıllarda Tercüman Gazetesi'nin genel yayın yönetmenliğini yaptı. Güneş Gazetesi'ni ortağı ve genel yayın yönetmeni olarak kurdu.

1986-1996 yılları arası Sabah Gazetesi'nde köşe yazarlığı yaptı. 1996'dan bu yana ise yazılarına Milliyet Gazetesi'nde devam etti. Cıvaoğlu kariyerinde programcılığa da yer verdi. Akıllarda kalan "Şeffaf Oda" programıyla farklı sektörlerde bir çok konuğu yıllarca konuk etti.