Gözler Sucuoğlu'nda: Partilerle görüşmeler yapacak

Ulusal Birlik Partisi’nin başkanlığına seçilen ve ardından hükümeti kurmakla görevlendirilen Faiz Sucuoğlu’nun temaslarına bugün başlaması bekleniyor.

Sucuoğlu’nun görüşmelerle ilgili bazı siyasi partilere randevu teklifi götürdüğü, gelecek olan yanıta göre de programın netleşeceği öğrenildi.

UBP’den elde edilen bilgiye göre; Sucuoğlu yakın ekibi ile hükümet kurma çalışmalarında izlenecek yol haritası üzerinde çalışıyor.

Sucuoğlu’nun bugün bazı partilerle görüşme yapacağı ifade ediliyor. Henüz resmi bir program netleşmezken olası hükümet modelleri de kulislerde konuşulmaya başlandı.

UBP’ye yakın üst düzey kaynaklar birçok modelin masada konuşulduğunu belirtirken henüz net bir kararın olmadığına vurgu yapıyor.

Görüşmeler başlıyor

Sucuoğlu’nun Halkın Partisi’ne saat 16.00’da, Cumhuriyetçi Türk Partisi’ne ise saat 18.30’da gideceği öğrenildi.