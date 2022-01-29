Sınırüstü’ndeki trajedi: "Eylül ayından beri sizlere yazıyorum, uyarıyorum, yalvarıyorum!"

“Tam beş yıldan beri size her yıl bu bakımevinin tavanını tamir etmeniz için yalvardım. Eylül ayından beri sizlere yazıyorum, uyarıyorum, yalvarıyorum!”

“Şimdi hiçbir şey olmamış sanki yeni bir olaymış gibi politikacılarımız oraya koşuyorlar. Acaba gördüklerinden utanç duyacaklar mı?”

Sınırüstü’ndeki Halk Vakfı Yaşlı Bakımevi’nde bazı basın mensupları ve duyarlı vatandaşlar tarafından ortaya çıkarılan ve sosyal medyada gündeme gelen görüntüler, herksin içini sızlattı. Bakımevindeki insanlık dramını gözler önüne seren ve oradaki vahameti ortaya çıkaran bir diğer ayrıntı ise Yaşı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği Başkanı Prof. Dr. Hatice Jenkins’in paylaşımı oldu.

Jenkins “Tam beş yıldan beri size her yıl bu bakımevinin tavanını tamir etmeniz için yalvardım. Eylül ayından beri sizlere yazıyorum, uyarıyorum, yalvarıyorum! Şimdi hiçbir şey olmamış sanki yeni bir olaymış gibi politikacılarımız oraya koşuyorlar. Acaba gördüklerinden utanç duyacaklar mı?”

Tam bir insanlık dramı…

Tüm odalarda, sahipsiz, atıl durumda kalan yaşlı ve bakıma muhtaç kişilerin olduğu, Sınırüstü’ndeki Halk Vakfı Yaşlı Bakımevi’nde tavanı çökmüş, duvarları akıtan, küf içindeki odalar kamuoyunun gündemine getirildi.

Tuvalet ihtiyaçlarının odalarda karşılandığı ve dayanılmaz bir kokunun hakim olduğu bakım evinde çoğu kişinin COVID-19 olduğu, merkezde uyuz hastalığının salgın olduğu belirtildi.

Tek bir sorumlunun veya bekçinin bulunmadığı merkeze isteyenin elini kolunu sallayıp girebildiği de görüldü.

Kimi hastaların yatakta bağlı olduğu, kimisinin yataktan kalkamaz durumda, akıtan tavan altında yatakta yattığı ve çok üşüdüğü içeriye giren basının kameralarına yansıdı.

Basında yer alan haber ve görüntüler üzerine birçok sivil toplum örgütü temsilcisi, toplumun ileri gelen bazı isimleri, Cumhurbaşkanı ve Başbakan söz konusu bakım evi ile ilgili çeşitli açıklamalarda bulundu.

Bakımevi’nde yaşanan insanlık dramındaki vahametin boyutunun ise aslında Yaşı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği Başkanı Prof. Dr. Hatice Jenkins’in sosyal medya paylaşımlarında gizli olduğu ortaya çıktı…

Söz konusu görüntüler Haber Kıbrıs’ın haberleri ve Mehmet Kumser’in sosyal medya paylaşımları ile gündeme gelmişti.

Sucuoğlu: “Her şeyden önce bir hekim ve bir baba, sorumlu bir vatandaş hissiyatı…”

Bakımevi’ndeki insanlık dramının ortaya çıkmasıyla ilk açıklama Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan geldi. Kayseri’de temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TAK’a yaptığı açıklamada, Sınırüstü’nde yer alan Halk Vakfı Yaşlı Bakımevi’nde yaşanan sıkıntıların giderilmesine yönelik gerekli girişimlerin başlatıldığını belirtti.

Başbakan Faiz Sucuoğlu ise Sınırüstü Yaşlı Bakımevine ziyaret ederek, orada yaşanan durumla ilgili incelemelerde bulundu.

Sınırüstü Yaşlı Bakımevi'nde incelemelerde bulunduğunu belirten Başbakan Faiz Sucuoğlu, Çalışma ve Sağlık Bakanlığı yaptığı dönemde, sosyal devlet anlayışının geliştirilmesi, insana daha çok dokunan bir sistem yaratılması gerektiğini hiç çekinmeden defalarca söylediğini anımsattı. Sucuoğlu, “Kimse merak etmesin. Yeni dönemde, tepeden tırnağa yeni anlayışla, konuya eğileceğiz. Bizzat kendim takipçisi olacağımı bu vesileyle paylaşayım.” dedi.

Sınırüstü Bakımevi'nin acil tadilatı için Vakıflara idaresine görev verdiğini kaydeden Sucuoğlu, Pazartesi günü tadilatın başlayacağını dile getirdi. Bakımevi için İskele Belediye Başkanının da devreye konulduğunu kaydeden Sucuoğlu, yönetimi Belediyenin üstlendiğini belirtti. Sucuoğlu konuyla ilgili Maliye Bakanıyla da görüştüklerini, dört hemşire ile ilk etapta buraya yardım elinin uzatılacağını ifade etti. Sucuoğlu, şöyle devam etti: “Bu durumun bu şekilde kalmasını asla kabul etmem. Görev başı ya da kurumsal ihmal anlamında gerekli soruşturma için de düğmeye basılmıştır. Yeri gelmişken, denetimlerin artırılması konusunda da ilgili bakanlara talimat verilmiştir. Burada yaşayanlar bizim insanımızdır. Onları bağrımıza basmak boynumuzun borcudur.”

Sınırüstü’ndeki Halk Vakfı Yaşlı Bakımevi’ndeki vahamet, Yaşı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği Başkanı Prof. Dr. Hatice Jenkins’in sosyal medya paylaşımlarında gizli:

“Eylül ayından beri sizlere yazıyorum, uyarıyorum, 5 yıldan beridir tavanla ilgili size yalvarıyorum!”

Yaşı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği Başkanı Prof. Dr. Hatice Jenkins’in sosyal medyadaki paylaşımlarından ortaya çıkan bir diğer ayrıntı ise olayın vahametini bir kez daha gözler önüne serdi. Jenkins: “Tam beş yıldan beri size her yıl bu bakımevinin tavanını tamir etmeniz için yalvardım”

Basında yer alan görüntülerin ve kamuoyu tepkisinin ardından bası siyasi parti açıklamalarını ve ziyaretlerini eleştiren Jenkins, “Şimdi hiçbir şey olmamış sanki yeni bir olaymış gibi politikacılarımız oraya koşuyorlar. Acaba gördüklerinden utanç duyacaklar mı. Bu manzarada payları olduğunu hissedecekler mi? Hiç ama hiç zannetmiyorum. Konuyu sosyal medyada siz halkımızın bilgisine getirene kadar umurlarında bile olmadı çünkü.” dedi.

Uzun yıllardır bakım evi ile ilgili çaba sarf ettiğini fakat karşılık bulamadığını ifade eden Jenkins, “Dersimi aldım bundan sonra devlet yetkililerine dil dökmek değil demek ki halkımız ile paylaşmak gerekiyormuş” yorumunda bulundu.

“Bakımevi bir gecede bu duruma gelmedi, her aşamasını bildirdik, sonuç alamadık”

Jenkins, bakımevindeki manzaranın ortaya çıkmasıyla doğan tepkilerin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu detayları paylaştı:

“Mehmet Kumser Skylap'ın videosunu seyretmeyenler lütfen bulup seyretsin!! Bu videoyu görünce neden dernek kurup yıllardır bu alanda yaşlıları korumamız için çırpındığımı anlarsınız. Sınırüstü Bakımevi bir gecede bu duruma gelmedi sevgili arkadaşlar, adım adım geldi. Her kötü gidişte yetkilileri uyardık. Bizi ciddiye alan olmadı. Tüm bakanlıklar, TC Elçiliği ve EVKAF tarafından usülsüzlüklere göz yumuldu, ordaki anormallikler normalleştirildi.

Kasım 2019'da Sınırüstü Bakımevi yine dibe vurmuş kimsesiz ve bakımsızdı, tavanı akıtıyordu. Devlet ve Evkafı harekete geçirememiştim. Ben de kendi çabamla dernek üyemiz Aycan Saraçoğlu Hanımı orada çalışmaya ikna etmiş ve kendim finansmanını yaparak orasını toparlamıştık. Büyük uğraşlarla o zamanın Başbakan'ına komite kurdurmuştuk sonunda. Suat Yeldener'i görevlendirmişti konuya bakması için. Bu komite Sağlık Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı, TC Elçiliği, Evkaf ve benim de olduğum bir komite idi.

Fakat bu Komite sadece 2 kez toplandı ve birisi düğmeye bastı. Bize hiç bir açıklama yapılmadan tüm randevular iptal edildi. Suat Yeldener telefonlarıma aylarca cevap vermedi ve konu kapatıldı. İste sonuçlarını şimdi görüyorsunuz. Bu süreç içinde her partiye ve makama eriştim. Hiç bir poletikacıdan Sınırüstü Bakımevini yapısal ve kurumsal olarak düzeltmek için destek göremedim.

Şimdi hiçbişey olmamış sanki yeni bir olaymış gibi poletikacılarımız oraya koşuyorlar. Acaba gördüklerinden utanç duyacaklar mı. Bu manzarada payları olduğunu hissedecekler mi? Hiç ama hiç zannetmiyorum. Konuyu sosyal medyada siz halkımızın bilgisine getirene kadar umurlarında bile olmadı çünkü.

Dersimi aldım sevgili arkadaşlar bundan sonra devlet yetkililerine dil dökmek değil demek ki halkımız ile paylaşmak gerekiyormuş bilgileri. Bu toplum artık şeffaf, hesap verebilir yöneticiler istiyor sayın yetkililer. Uyanın artık, yeter!!!”

Hatice Jenkins, 14 Ocak 2022’de sosyal medyadan paylaşmıştı…

Dernek Başkanı Hatice Jenkins’in yıllardır söz konusu bakımevi ile ilgili sıkıntıları bakanlığa ve EVKAF’a gerek yazılı gerekse sözlü olarak yaptığı, buna karşın hiçbir çözüm bulunmadığı sosyal medyadaki paylaşımlarında yer aldı.

Sağlık Bakanlığı ve EVKAF yetkililerinin Eylül ayından beridir bu durumdan haberi olduğu ve hiçbir girişim yapılmadığı Jenkins’in sosyal medya paylaşımlarından da ortaya çıktı.

Hatice Jenkins’in 14 Ocak 2022’de sosyal medya paylaşımı detaylarıyla şöyle:

“Sınırüstü Yaşlı Bakımevi'nde içinde tüple beslenen, yatalak alzheimerli yaşlıların da bulunduğu yaklaşık 40 hastanın geceleri tamamı ile bakıcısız ve hemşiresiz bir şekilde bırakıldığı derneğimize dün yine ihbar edilmiştir.

Bu bilgileri artık devlet kurumları ile değil halkımızla paylaşmak istiyorum. Çünkü bu ihbarları biz daha önce de almış ve ilgili bakanlıklara bildirmiştik. Bugüne kadar değişen hiçbir şey olmadı.

Denetleyip rapor yazmak sorunu çözmüyor sayın yetkililer! Bu yaşlıları korumak için ne yaptınız? Eylül ayından beri sizlere yazıyorum, uyarıyorum, yalvarıyorum!

Sayın EVKAF yetkilileri size de sesleniyorum. Sizin altınızda kurulan bu özel vakıftan sorumlu değil misiniz. Tam beş yıldan beri size her yıl bu bakımevinin tavanını tamir etmeniz için yalvardım. Fotoğraflar gönderdim oradaki durumu görmeniz için. Yaşlılarımız yağmur sularının altında, nem ve rutubet içinde yaşamasınlar diye. Bizi niye duymuyorsunuz?

Kimse bizi duymuyor sayın aileler. Siz sahip çıkın yaşlınıza.”