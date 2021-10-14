Görme engellilere farkındalık ve empati için yürüyüş

Kuzey Kıbrıs Toplumsal Hizmet Kulüpleri Federasyonu, 14 Ekim Dünya Görme ve Beyaz Bastonla Güvenli Dolaşım Günü’nde, görme bozuklukları ve görme engelliliği konusunda farkındalık yaratmak amacıyla Lefkoşa’da yürüyüş düzenledi.

Etkinliğe katılanlar gözlerine siyah bant takarak, bir süre yürüdü ve görme engellilerinin yaşadığı zorluklara dikkat çekti. Ayrıca federasyonu oluşturan Lions Kulüpleri tarafından tedarik edilen beyaz bastonlar, Görmezler Derneği Başkan ve üyelerine ihtiyaç duyan üyelerine ulaştırılmak üzere teslim edildi.

KURAN: “EMPATİ YAPABİLMEK VE FARKINDALIK”

Kuzey Kıbrıs Toplumsal Hizmet Külüpleri Federasyonu’nu oluşturan 13 Lions Kulübü ve 4 Leo Kulübü ile Görmezler Derneği Başkan ve üyelerinin katılımıyla Taşkınköy bölgesinde gerçekleştirilen yürüyüşte konuşan Kuzey Kıbrıs Toplumsal Hizmet Federasyonu Başkanı Duygu Adahan Kuran, görme engellilerin sosyal hayatın içinde yaşadığı zorluklarla ilgili empati yapabilmek ve farkındalık yaratmak amacıyla bu etkinliği düzenlediklerini kaydetti.

KALDIRIMLARDA GÜVENLİ DOLAŞIM

Kuran, gerek genelde yerel yönetimlerin gerekse devletin yol ve yaya güvenliği için daha duyarlı olması ve kaldırımlarda güvenli dolaşım ve sadece görme engellilere değil, diğer engellilere de yönelik teknik altyapı eksikliğini tamamlamalarını arzu ettiklerini vurguladı.

Görmezler Derneği Başkanı Derviş Yücetürk de, KKTC’de 760 civarı görme engellisi bulunduğunu ifade ederek, ulaşım ve dolaşımdaki engellerin kaldırılması için her makama başvurduklarını ancak özellikle yollardaki alt yapı yetersizliğinin devam etiğini kaydetti. Yücetürk, bunun için özellikle yerel yönetimlere görevler düştüğünü söyleyerek, bugünkü etkinliğe katılan ve destek veren herkese teşekkür etti.