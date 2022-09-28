Görevden alma ve atamalar devam ediyor...

Başbakan Yardımcılığı, İçişleri Bakanlığı ve Kamu Hizmeti Komisyonu’nda görevden alma ve atamalar yapıldı.

Resmi Gazetede yayımlanan görevden alma ve atamalara göre, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, Kooperatif Şirketler Mukayyitliği, Kooperatif Şirketler Mukayyidi Huriye Kutup görevden alınırken, yerine Çelebi Ilık atandı.

Kamu Hizmeti Komisyonu Dairesi Genel Sekreter mevkiine de Soley Akçaba atandı.

İçişleri Bakanlığı Plan-Proje Müdürü mevkiine ise Mehmet Kayan getirildi.