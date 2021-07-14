Gönyelide uyuşturucu operasyonu: Polisten kaçan 1 kişinin ayağı kırıldı

Gönyeli’de Narkotik polisi tarafından gerçekleştirilen operasyonda meydana gelen uyuşturucu operasyonunda tutuklanan zanlılar C.C., F.C.A., ve D.U.U., mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis memuru Cemal Ramiz, zanlıların Uyuşturucu Madde (Hint Keneviri) Tasarruf suçundan suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti.

Polis, 13 Temmuz tarihinde Gönyelide zanlıların polisleri görmesi üzerine tuvalete girerek kapıyı kilitlediğini belirtti.

Polis, zanlı C.C.’nin elinde foil kâğıdı tuttuğu ve sağ eli ile de tuvaletin içerisine bir şey atıp sifona bastığı esnada makul güç kullanılarak alıkonulduğunu söyledi.

Polis, müteakiben tuvalet içerisinde yapılan kontrolde tuvalet kâğıtlarının top şeklinde sarılı olduğu görülmesi üzerine tuvalet içerisinden alınarak yapılan kontrolde içerisinde yaklaşık 30 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Polis, zanlıların suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti. Polis, ayrıca evde bulunan üç kişinin balkondan atladığını, bir kişinin ayağı kırık halde tespit edildiğini ve diğer iki kişinin kaçtığını anlattı. Polis, aranan 2 kişi ve emareler olduğunu belirterek, zanlıların 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Temay Sağer zanlıların soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi. (Kamalı Haber)