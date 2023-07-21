Gönyeli’de ‘uyuşturucu’ operasyonu: 1 tutuklu

Evinde uyuşturucu madde, hap, hassas terazi ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği tespit edilen 28 bin 690 Türk Lirası ile 20 Euro nakit para bulunan D.A.A tutuklandı.

Zanlı, “Kanunsuz Uyuşturucu Madde (sentetik Cannabinoid Ve Mdma) İthal, Alma, Verme, Tasarruf ve Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi” suçlamasıyla mahkemeye çıkarıldı, hakkında 7 gün tutukluluk alındı.

Zanlı, söz konusu uyuşturucu maddeyi Kıbrıs’ın güneyinden aldığını itiraf etti.

Polis memuru Fezile Kesat, mahkemede olayla ilgili bilgi verdi.

Polis, zanlı D.A.A’nın “Kanunsuz Uyuşturucu Madde (sentetik Cannabinoid Ve Mdma) İthal, Alma, Verme, Tasarruf ve Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi” suçlamasıyla tutuklandığını kaydetti.

19 Temmuz’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir polis ekibi tarafından zanlı zanlının evinde arama yapıldığını belirten Kesat, yaklaşık 600 gram ağırlığında Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde; 10 adet tam 1 adet yarım uyuşturucu madde içerdiğine inanılan haplar; üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas tartı cihazı ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği tespit edilen 28 bin 690 Türk Lirası ile 20 Euro nakit para bulunarak, emare olarak alındığını aktardı.

Polis, zanlının söz konusu maddeyi 14 Temmuz’da Kıbrıs’ın güneyinden ithal ettiğini itiraf ettiğini anlattı.

Zanlının ayrıca Temmuz ayı başında 300 gram daha sentetik cannabionid türü uyuşturucu madde ithal edip, 290 gramını sattığını itiraf ettiğini söyleyen polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlının 7 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 7 gün tutuklu kalmasına emir verdi.