Lefkoşa’da hafta sonu bazı yollar trafiğe kapatılacak

Lefkoşa’da Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi’nde hafta sonu yapılacak çalışmalar nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Lefkoşa Türk Belediyesi’nden (LTB) verilen bilgiye göre çalışmaların saati ve güzergahlar şöyle:

“7 Kasım Cumartesi günü saat 20.00’den itibaren Ortaköy trafik ışıklarından Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yönü, 8 Kasım Pazar günü ise saat 18.00’den itibaren Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Çemberi’nden Ortaköy trafikı yönü, çalışmalar tamamlanıncaya kadar araç trafiğine kapalı olacak.”

Sürücülerin çalışmalar süresince trafik işaret ve işaretçilerine uymaları ve alternatif güzergahları kullanmaları gerektiği belirtildi.