Gökkuşağı Operasyonu’nda yüklü miktarda uyuşturucu, 4 tutuklu

Girne’de, Narkotik Polis Ekipleri tarafından dün düzenlenen ‘Gökkuşağı Operasyonu’ kapsamında, üç ayrı eve yapılan baskında 80 gram ağırlığında hintkeneviri ve 137 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyon kapsamında 4 kişiyi tutuklayan Polis, uyuşturucu madde satışından temin edildiğine inanılan toplam 24 bin 765 TL, 130 STG ve 100 EURO nakit parayı da emare olarak aldı.

Polis Basın Bülteni’ne yansıyan operasyonun detayları şöyle:

“09.05.2022 tarihinde, Girne’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon (Gökkuşağı Operasyonu) kapsamında, üç ayrı ikametgahta yapılan arama neticesinde, satışa hazır paketler haline getirilmiş toplam 80 gram ağırlığında hintkeneviri (SKUNK) türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, toplam 137 adet MDMA türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hap, bir adet hassas terazi ve uyuşturucu madde satışından temin edildiğine inanılan toplam 24,765 TL, 130 STG ve 100 EURO nakit para bulunarak emare olarak alınmıştır. Operasyon kapmsaında O.C.M.(E-27), C.C.A.(E-32), I.D.C.(E-24) ve I.I.(E-28) tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.”