CTP Parti Meclisi Üyesi Birol Karaman, Girne Belediye Meclisi'nin bugün yaptığı toplantıda, CTP’li meclis üyelerinin RET oyuna karşılık oyçokluğu ile Belediye Başkanına "devlet katkısı oranında overdraft kullanma yetkisi" verdiğini açıkladı.

Karaman, durumla ilgili “izaha muhtaç olan, daha bir yığın konu” olduğunu söyleyerek Overdraft kullanma yetkisi istemenin belediyenin mali durumunda kötüye gidişin açık bir göstergesi olduğuna vurgu yaptı.

Belediyede hangi tasarruf tedbirlerinin uygulanacağının da açıklanması gerektiğine işaret eden Karaman kontrolsüzlüğün ve israfın devam edeceğine dair göstergeler olduğuna dikkat çekti.

Karaman “Kontrolsüzlüğün ve israfın yanında bir de her bir Girnelinin sırtına yüzde 20 faiz yükü yüklemek hiç adilane bir tutum değildir. İsrafın ve kontrolsüzlüğün bedelini Girneliler niye sırtında faiz yükü olarak taşısınlar ki? Bu hiç kabul edilebilir değildir” diye konuştu.

İşte Birol Karaman'ın sosyal medya paylaşımı ve Girne'ye dair notları:

Ortaya konan gerekçeler hiç tatmin edici olmamakla birlikte izaha muhtaç olan, daha bir yığın konu var;

1. Belediye Başkanı “aldığı yetkiyi kullanmayı düşünmediğini ama her ihtimale karşı bir kenarda durmasını istediğini” söylemiş. Böyle ucu açık bir borçlanma talebi ne ekonomik akla ne de demokratik teamüllere uygun değildir.

2. "Devlet katkısı kadar overdraft kullanma yetkisi" demek, devlet katkısı arttıkça borçlanma limitinin de yükseleceği anlamına gelir. Bugünkü devlet katkısı 4,5 Milyon TL civarındadır! Peki yarın? Bu açıkça kontrolsüzlük anlamına gelmektedir ve her bakımdan sorgulanmaya muhtaçtır.

3. Bu dönemde ortaya çıkan acil bir ihtiyaç varsa bu ihtiyacın kalem kalem sunulması ve nereye, ne kadar harcanacağının da belirtilmesi gerekirdi. Ortada böyle bir harcama tablosu olmadığı gibi BEL-PAZ üzerinden kontrolsüz bir biçimde istihdama da devam edilmektedir!

4. Overdraft kullanma yetkisi istemek belediyenin mali durumunda kötüye gidişin açık bir göstergesidir. Bu durumda en azından hangi tasarruf tedbirlerinin uygulanacağı da açıklanmalıydı. Bunun yapılmaması kontrolsüzlüğün ve israfın devam edeceğini gösterir.

5. Overdraft, faiz oranı en yüksek olan borçlanma biçimidir ve bugünkü oranı yüzde 20'nin üzerindedir. Kontrolsüzlüğün ve israfın yanında bir de her bir Girnelinin sırtına yüzde 20 faiz yükü yüklemek hiç adilane bir tutum değildir. İsrafın ve kontrolsüzlüğün bedelini Girneliler niye sırtında faiz yükü olarak taşısınlar ki? Bu hiç kabul edilebilir değildir.

Özetle bu karar hiçbir açıdan tutarlı değildir. Bu ucu açık ve kontrolsüz yetki talebine RET oyu kullanan CTP'li meclis üyelerini bir kez daha tebrik ederim