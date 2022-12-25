Girne’de zafer Murat Şenkul’un
Girne’de 66 sandığın tümü açıldı, %34.30 oy oranı ile Murat Şenkul Belediye Başkanı olarak seçildi.
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Girne’de 66 sandığın tümü açıldı, %34.30 oy oranı ile Murat Şenkul Belediye Başkanı olarak seçildi.
Nidai Güngördü %32.34, Zeki Çeler % 31.66, Özdal Kerem %0.97, Osman Zorba 0.74 oranında oy aldı.
Şenkul: Girne artık Kıbrıs’ın incisi olacak
Gayrı resmi sonuçlara göre; Girne Belediye Başkanlığı’na seçilen CTP’nin adayı Murat Şenkul, “Girne artık Kıbrıs’ın incisi olacak, yeni bir Girne olacağız” dedi.
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