Girne’de uyuşturucu operasyonu Aramalarda kokain, esrar, bonzai fışkırdı

Narkotik ekiplerinin Girne’de bir araca düzenlediği operasyonda birden fazla uyuşturucu madde ele geçirildi. Polis olayla bağlantılı 3 kişiyi tutukladı, PCR test sonuçları çıkmayan zanlılar aleyhindeki tutukluluk gıyaplarında oldu.

Polis, zanlılar J.O.C., M.O.S., ve M.K.’nin 17 Şubat tarihinde tespit edilerek tutuklandıklarını söyledi.

Polis, J.O.C.’nin tasarrufunda 20 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi yere atarak kaçmaya çalıştığı bir esnada, görevli Narkotik polisleri tarafından yakalandığını belirtti.

Polis, zanlının üstünde yapılan aramada 3 ayrı çıt-çıtlı naylon içerisinde yaklaşık 10 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve zanlının yere atmış olduğu yaklaşık 20 gram ağırlığındaki hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddelerin emare olarak alındığını ve zanlının suçüstü tutuklandığını mahkemeye aktardı.

İtiraf sonrası tutuklandılar…

Polis, ayni gün mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen M.O.S., ve M.K.’nin EJ 042 plakalı araç ile Girne’de tespit edilip üzerlerinde ve araç içerisinde yapılan aramada; 1 gram ağırlığında Metamfetamin türü uyuşturucu madde bulunarak suçüstü tutuklandıklarını söyledi.

Polis, M.K.’nin evinde yapılan aramada 10 gram Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, bir adet sarma sigara, ve yaklaşık 3 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

Polis memuru Mert Gültuna, M.O.S.’nin evinde gaz ocağı fırını içerisinde, 10 adet ayrı naylon içerisinde, yaklaşık 10 gram ağırlığında Kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve 10 gram ağırlığında Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını mahkemeye belirterek soruşturmanın yeni olduğunu alınması gereken ifadeler olduğunu belirterek zanlıların ilk etapta 1 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti. Yargıç Murat Soytaç zanlıların soruşturma maksatlı 1 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.