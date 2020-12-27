405 gram Methamfetamine, 3 gram kokain, 5 gram Hintkeneviri

Girne’de gerçekleşen operasyonda birden fazla uyuşturucu madde ile yakalanan H.T.’nin ardından5 kişi daha tutuklandı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru İbrahim Atabek olayla ile ilgili bulguları aktardı.

Atabek 19 Aralık tarihinde H.T.’nin tasarrufunda 405 gram ağırlığında Methamfetamine, 3 gram Kokain 5 gram Hint Keneviri ve üzerlerinde Kokain türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan rulo haline getirilmiş 1 adet 200 TL, 1 adet 20 TL’lik banknot ve S.E.Y., adına Bankamatik kartı bulunduğunu söyledi.

Polis, uyuşturucu madde içiminde kullanıldığı düşünülen 1 adet plastik nargile, 2 adet hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan bin 480 TL ve 100 ABD Doları nakit para bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis zanlıların tutuklanmalarının ardından yapmış oldukları beyanların araştırıldığını ayrıca zanlı B.K.’nin kalmakta olduğu Girne adresindeki ikametgâhında yapılan arama neticesinde; ikametgâh içerisinde 1 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis memuru Atabek meselenin ciddi bir mesele olduğunu zanlılar tarafında n yapılan beyanların teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini belirterek ilk etapta zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Kıdemli Yargıç Alev Ulunay zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.