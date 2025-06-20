Girne'de silahlı saldırı... 1 yaralı

Girne'de dün gece kimliği henüz belli olmayan kişi ya da kişilerce bir iş yerine ateş açılması sonucunda bir kişiyi yaralandı.

Polisin açıklamasına göre Girne'de üniversite yolu üzerinde faaliyet gösteren bir iş yerine saat 1.30'da düzenlenen saldırıda meçhul şahıs/lar tarafından tabancayla ateş edildi. Açılan ateş sonucu iş yeri çalışanı bir şahıs ayağından yaralanarak Gine Dr Akçiçek Hastanesine kaldırıldı. Soruşturma devam ediyor.