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Girne’de direniş ateşi yakıldı

Girne’de direniş ateşi yakıldı

Esnaf ve Zanaatkarlar Odası, Girne’de direniş ateşi yaktı.

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Esnaf ve Zanaatkarlar Odası, Girne’de direniş ateşi yaktı.

Ramadan Cemil Meydanı’nda toplanan esnaf ve emekçiler, zamları ve hükümetin tutumunu protesto etti.

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