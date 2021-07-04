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Girne'de 37 vaka

Girne'de 37 vaka

Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre bugün açıklanan 72 vakanın 37'si sadece Girne bölgesinde tespit edildi.

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Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre bugün açıklanan 72 vakanın 32'si sadece Girne bölgesinde tespit edildi. 

Vakaların dağılımı şöyle: Temasli: 9 / Lefkosa: 17 / Girne: 37 / Mağusa: 7 / Güzelyurt: 2

Lefkoşa

Lefkoşa Merkez-4 / Yenikent-1/ Ortaköy-1/ Gönyeli-3/ K.kaymaklı-5 / Değirmenlik-1/ Yenişehir-1/ Kumsal-1

Girne

Girne Merkez- 21 / Arapköy-2 / Alsancak-2 / Edremit-1/ Karaman-1 / Doğanköy-1/ Dikmen-5 / Lapta-1/ Yukarı Girne-1/ Çatalköy-1 /Göçeri Köyü-1

Gazimağusa

Yeniboğaziçi-2 / Kaleiçi-2 / Gazimağusa merkez-1 / Sakarya-1/ Pile Köyü-1

Güzelyurt

Güzelyurt Merkez-1/ Yuvacık Köyü-1

Foto: Arşiv

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