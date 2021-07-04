Girne'de 37 vaka
Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre bugün açıklanan 72 vakanın 37'si sadece Girne bölgesinde tespit edildi.
A+A-
Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre bugün açıklanan 72 vakanın 32'si sadece Girne bölgesinde tespit edildi.
Vakaların dağılımı şöyle: Temasli: 9 / Lefkosa: 17 / Girne: 37 / Mağusa: 7 / Güzelyurt: 2
Lefkoşa
Lefkoşa Merkez-4 / Yenikent-1/ Ortaköy-1/ Gönyeli-3/ K.kaymaklı-5 / Değirmenlik-1/ Yenişehir-1/ Kumsal-1
Girne
Girne Merkez- 21 / Arapköy-2 / Alsancak-2 / Edremit-1/ Karaman-1 / Doğanköy-1/ Dikmen-5 / Lapta-1/ Yukarı Girne-1/ Çatalköy-1 /Göçeri Köyü-1
Gazimağusa
Yeniboğaziçi-2 / Kaleiçi-2 / Gazimağusa merkez-1 / Sakarya-1/ Pile Köyü-1
Güzelyurt
Güzelyurt Merkez-1/ Yuvacık Köyü-1
Foto: Arşiv
Bu haber toplam 678 defa okunmuştur
Etiketler : corona virüs, corona, covid-19