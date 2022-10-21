Girne’de 15 yaşındaki çocuğa taciz

15 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen H.Ç. mahkemeye çıkarıldı. Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Kemal Berro olguları aktardı.

Berro, zanlının 2022 yılı Ağustos ayı içerisinde bir akrabasının 15 yaşındaki kızına cinsel istismar suçundan tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının söz konusu tarihte 15 yaşındaki kıza 5 kez ayrı zamanlarda cinsel tacizde bulunduğunu söyledi. Polis, kızın okulların açılmasıyla yaşananları sınıf arkadaşına anlattığını, olayın böylelikle ortaya çıktığını söyledi. Polis, zanlının gönüllü ifade verdiğini, ifadesinde suçu işlediğine dair beyanlar görüldüğünü ve zanlının tutuklandığını söyledi. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, kızın barış ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde kontrolden geçirileceğini ifade ederek, 7 gün süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti.