Girne Tapu Amirliği’nde pozitif vaka

İçişleri Bakanlığı Girne Kaza Tapu Amirliği’nde pozitif vaka çıktı. Kurum 7 gün boyunca kapalı kalacak. Girne Tapu Amirliği’nde işi olan vatandaşların, Güzelyurt Tapu Amirliği’nde işlem yapabilecekleri açıklandı.

Açıklama şöyle:

İçişleri Bakanlığımıza bağlı tüm dairelerimizde haftalık olarak yapılan rutin PCR taramaları sonucunda İçişleri Bakanlığı Girne Kaza Tapu Amirliğimizde görevli bir personelimizin testi pozitif çıkmıştır.

Bu nedenle tedbir amaçlı, sağlık uzmanlarının tavsiye ve önerilerini de dikkate alarak Girne Kaza Tapu Amirliğimiz, 31 Ağustos 2021 Salı gününden itibaren 7 gün süre ile çalışmalarına ara vermiştir. Girne Kaza Tapu Amirliğinin kapalı olacağı 7 günlük süre zarfında mağduriyet yaratmamak amacıyla Girne Kaza Tapu Amirliğinde işlem yapacak veya randevu almış olan tüm vatandaşlarımız her türlü işlemini Güzelyurt Kaza Tapu Amirliğinden yapabilecektir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.