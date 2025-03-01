Girne Dr. Akçiçek Hastanesi Başhekimi Dr. Berova: "Nüfus artışıyla hastanemiz yıpranmış olabilir"

Girne Dr. Akçiçek Hastanesi Başhekimi Dr. Beyhan Berova, YENİDÜZEN’in hastane tuvaletlerindeki hijyen eksikliğine ilişkin haberinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Berova paylaşımında, ilgili hastanenin halka en iyi sağlık hizmetini sunma konusunda kararlı olduğunu belirtirken, sağlığın toplumsal bir değer olduğunu ve hastanelerin bu tür tartışmalara malzeme edilmemesi gerektiğini öne sürerken, ilgili haberdeki tuvaletlerdeki yetersiz hijyen malzemesi ve koşullarına ilişkin herhangi bir detay belirtmedi.

Bölge nüfus artışının yoğunlaşmasına dikkat çeken Berova, “Bölge nüfusunun artışıyla birlikte hastanemiz, yılların vermiş olduğu hizmetlerle yıpranmış olabilir. Ancak, kaliteyi en üst düzeyde tutmak için sürekli olarak çalışmaktayız. Her türlü yapıcı eleştiriyi dikkate alarak hizmet kalitemizi arttırmaya devam edeceğiz ayrica hastanemizin ve hastalarımızın yararına olabilecek her türlü iş birliğine de açık olduğumuzu belirtmek isterim” ifadelerini kullandı.

Berova’nın paylaşımının tamamı şu şekilde:

"Değerli Kamuoyuna,

Son günlerde bazı haber sitelerinde hastanemiz hakkında yayınlanan iddialarla ilgili olarak doğru bilgileri paylaşmak istiyorum..

Hastanemiz, halkımıza en iyi sağlık hizmetini sunma konusunda kararlıdır. Sağlık, toplumsal bir değerdir ve hastanelerimizin bu tür tartışmalara malzeme edilmesi, burada özveriyle çalışan doktorlarımızın, hemşirelerimizin, temizlik personelimizin ve tüm sağlık çalışanlarımızın emeklerine saygısızlık anlamına gelir.

Bölge nüfusunun artışıyla birlikte hastanemiz, yılların vermiş olduğu hizmetlerle yıpranmış olabilir. Ancak, kaliteyi en üst düzeyde tutmak için sürekli olarak çalışmaktayız. Her türlü yapıcı eleştiriyi dikkate alarak hizmet kalitemizi arttırmaya devam edeceğiz ayrica hastanemizin ve hastalarımızın yararına olabilecek her türlü iş birliğine de açık olduğumuzu belirtmek isterim …

Halkımızın sağlığı ve memnuniyeti bizim için önceliklidir. Siz değerli vatandaşlarımızın doğru bilgilendirilmesi ve hastanemizin gerçek hizmet kalitesinin anlaşılması adına bu açıklamayı yapma gereği duydum..

Saygılarımla…

Dr. BEYHAN BEROVA

BAŞHEKİM"