Lefkoşa33 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Girne-Boğaz yolunda trafik kazası
Girne-Boğaz yolunda trafik kazası

Girne-Boğaz yolunda trafik kazası

Eski Girne-Boğaz yolunda meydana gelen trafik kazasında iki araç çarpıştı... Polis olay yerinde

A+A-

Eski Girne-Boğaz yolunda meydana gelen trafik kazasında iki araç çarpıştı

Polis olay yerinde

Bu haber toplam 1442 defa okunmuştur