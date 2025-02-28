Girne Belediyesi yeni dönem kursları başlıyor
Girne Belediyesi Sosyal İşler Şube Amirliği’ne bağlı Hayat Boyu Öğrenme ve Sosyal Yaşam Merkezi'nin, 2025 yılı için yeni dönem kursları başlıyor.
Girne Belediyesi Sosyal İşler Şube Amirliği’ne bağlı Hayat Boyu Öğrenme ve Sosyal Yaşam Merkezi'nin, 2025 yılı için yeni dönem kursları başlıyor.
Belediyeden verilen bilgiye göre kurslar; pilates, bateri, temel biçki dikiş ve koza patchwork olarak dört alanda yapılacak. Buna ek olarak çocuklar için de felsefe atölyesi düzenlenecek.
Pilates kursu, Burçin Emingil'in eğitmenliğinde salı-perşembe günleri 17.30-18.30 saatleri arasında Leymosun Kültür Evi'nde gerçekleştirilecek.
Koray Bali'nin eğitmenliğinde verilecek bateri kursu,17 Mart’ta başlayacak. Saati henüz açıklanmayan kurs, Pazartesi-salı günleri Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu'nda gerçekleştirilecek.
Temel biçki dikiş kursu, Yasemin Güngör'ün eğitmenliğinde düzenlenecek. Kurs, salı günleri 09.00-11.00 ve perşembe günleri 14.00-16.00 saatleri arasında Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilecek.
Koza patchwork kursu, Meltem Çelikeri'nin eğitmenliğinde düzenlenecek. Kurs, pazartesi günleri 10.00 -12.00 saatleri arasında Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi'nde yapılacak.
Çocuklarla felsefe atölyesi
Çocuklarla felsefe atölyesi ise, Ayşe Nur Özgen'in eğitmenliğinde 18 Mart’ta başlayacak ve 3-5 yaş, 6-9 yaş ve 10-13 yaş gruplarına yönelik olarak Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi'nde düzenlenecek.