Girne – Alsancak yolunda kaza: 2 yaralı

Girne – Alsancak yolunda bugün, saat 15:30 sıralarında meydana gelen kazada iki kişi yaralandı.

Kaza, 48 yaşındaki Banu Keşanlı, yönetimindeki SB 081 plakalı araç ile isimsiz yol üzerinde kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce çevre yoluna giriş yapması sonucu, o esnada çevre yolu üzerinde Alsancak istikametine doğru seyreden Hilkat Keleşoğlu (K-37) yönetimindeki PU 033 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu meydana geldi.

Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü kaldırıldıkları Girne Dr Akçiçek Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından taburcu oldu. Soruşturma devam ediyor.