Girişimcilik Projesi kapsamında hibe almaya hak kazananlar açıklandı.

39 proje sahibiyle ilgili liste Kıbrıs Türk Yatırım Geliştirme Ajansı’nın (YAGA) resmi web sitesi https://yaga.gov.ct.tr/ üzerinden yayınlandı.

Yapılan açıklamaya göre, hak kazananlar 1-8 Haziran tarihleri arasında mesai saatleri içinde YAGA ofisinde taahhütnameyi imzalayarak süreci başlatacak.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın yürüttüğü, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İş Birliği (KEİ) Ofisi finansmanıyla başlatılan proje YAGA’nın koordinasyonu ve Türk Ekonomi Bankası’nın (TEB) eğitim sponsorluğunda gerçekleştiriliyor.

Girişimcilik Projesi; KKTC’nin sosyo-ekonomik kalkınmasına katkı sağlamak, uzun dönemde sürdürülebilir işletmelerin kurulmasını sağlamak, istihdamın artırılmasını desteklemek ve KKTC’yi, bölgede girişimcilik ekosistemi açısından cazibe merkezi haline getirmek amacıyla hazırlandı.

2021 yılı KKTC Girişimcilik Projesi’ne 100 başvuru alındı, “Öncelik 1” ve “Öncelik 2” danışmanlık görüşmeleri, 75 girişimciyle başladı. Danışmanlık görüşmelerine katılan girişimcilerden 63’ü komite sunumlarına davet edildi.

39 girişimci, danışmanlık görüşmeleri sırasında alınan puanlar ve komite değerlendirmeleri ve puan sıralaması, ihtiyaç analizi ve ayrılan bütçe doğrultusunda 100.000 TL - 30.000 TL aralığında hibe desteği almaya hak kazandı. Toplam dağıtılacak hibe miktarı, 2.438.250 TL.