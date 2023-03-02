“Gerçekten yurttaşın size güvenmesini bekliyor musunuz?”

Devlet yetkililerinin, Kıbrıs’ın kuzeyine sığınan depremzedelerin sayılarına ilişkin çelişkili açıklamalarını sürdürdüğünü belirten ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, her yerde kriz merkezlerinin bulunduğunu ancak hiçbir ismin arasında iletişim bulunmadığına dikkat çekti.

“Bu şartlarda yurttaşın size güvenmesini bekliyor musunuz gerçekten” diye soran Erhürman, açıklanan rakamların birbiriyle örtüşmediğine vurgu yaptı.

Erhürman, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy’un 25 Şubat’ta YENİDÜZEN’e verdiği röportajında, depremzede sayısını 3 bin 800 olarak açıkladığını ancak Başbakan Ünal Üstel’in 1 Mart’ta yaptığı açıklamasında bu rakamı 1500 olarak dillendirdiğini, öte yandan Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar’ın “5000’e yakın” dediğini belirtti.

Son olarak İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler’in 1497 olarak açıkladığını belirten Erhürman, “Oysa Taçoy, 3 bin 800 rakamını verirken Sosyal Hizmetler Dairesi ile Muhaceret'ten edinilen bilgilerdeki rakamların örtüştüğünü söylemişti. Demek ki örtüşmüyormuş” dedi.

Tufan Erhürman, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Ülkemize gelen depremzedelerin sayısıyla ilgili olarak Sn. Taçoy, 25 Şubat'ta 3,800 rakamını vermişti. 1 Mart'ta Sn. Üstel 1500 açıklamasını yapmış, aynı gün Sn. Tatar "5000'e yakın" demişti.

Bugün Sn. Ziya Öztürkler 1497 dedi. Oysa Sn. Taçoy 3,800 rakamını verirken Sosyal Hizmetler Dairesi ile Muhaceret'ten edinilen bilgilerdeki rakamların örtüştüğünü söylemişti. Demek ki örtüşmüyormuş!

Bu isimlerin hepsi süreci yönettiğini iddia eden yürütme organına mensup ve hepsi aynı Parti'den. Her tarafta da bir sürü "kriz merkezi"! Ama belli ki bu kadar basit bir konuda bile aralarında iletişim yok! Bu şartlarda yurttaşın size güvenmesini bekliyor musunuz gerçekten?!”