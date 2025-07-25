Gençlik Federasyonu Güneydeki Gençlik Konseyi'yle yardımı görüştü

Gençlik Federasyonu adanın güneyindeki Kıbrıs Gençlik Konseyi'yle yangından etkilenen Limasol bölgesine yardım konusunu görüştü.

Gençlik Federasyonu Dış İlişkiler Sekreteri Doruk Günalp yatığı yazılı açıklamada, Gençlik Federasyonu olarak, yangından etkilenen bölgelere yardım ulaştırmak, gerekli koordinasyon süreçlerine katkı sunmak, ilgili yetkili ve sivil toplum örgütleriyle iş birliğinde çalışmaya hazır olduklarını, ilgili mercilerle temas halinde olduklarını da kaydetti.

Günalp, “Gençlik Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Özbilgehan’ın Kıbrıslı Kıbrıslı Rum mevkidaşı Constantinos Loizou’yla yaptığı telefon görüşmesinde yardım önerisini ve hükûmetler düzeyinde henüz yapılamayan yardımlaşmayı sivil toplum kurumları arasında koordine etmeye hazır olduklarını ilettiğini kaydetti.

Günalp, Constantinos Loizou’nun ise “dayanışma mesajı için teşekkür ettiğini, özellikle ilk etapta ihtiyaç duyulan erzakın belirlenmesi ve dağıtımı konusunda koordinasyona ihtiyaç duyduklarını” belirttiğini ifade etti.

Gençlik Federasyon’unun Kıbrıs’taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü (UNFICYP) ve Kıbrıslı Türk belediyelerle irtibat hâlinde olduğunu kaydeden Günalp, sahadaki ihtiyaçların karşılanabilmesi için çok taraflı bir koordinasyon yürüttüklerini söyledi.

Limasol ve Türkiye’nin Eskişehir ili yangınlarını büyük üzüntü ile takip ettiklerini ifade eden Günalp, Kıbrıs adası, Akdeniz havzasının iklim değişikliğinden en fazla etkilenen bölgelerinden biri olarak, artan sıcaklıklar ve kuraklık nedeniyle orman yangınlarıyla daha sık karşı karşıya kaldığına da işaret etti.