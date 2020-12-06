CTP milletvekili Sıla Usar İncirli, yurt dışında okuyan öğrencilerle ilgili açıklama yaptı. İncirli açıklamasında, ‘hükümetin’ yurtdışından gelecek olan kişilerden karantina ücreti alması kararının eleştirerek “Aylardır KKTC vatandaşlarının karantina ücretleri ödenirken tam da gençlerin ülkelerine geleceği günlerde böyle bir karar alınmasının sebebi nedir?” diye sordu.

İncirli açıklamasında şunları belirtti: “Ailelerini bütün bir yıl boyunca sınırlı zamanlarda gören gençlere “ya ödersiniz ya da uçağa binemezsiniz” demek en hafif ifadeyle zalimliktir. Mesele ödeme yapılacak olması değil, yaklaşımın kötülüğüdür. Ev karantinası uygulamalarını elinde oyuncak yapan, keyfi uygulamaları ayyuka çıkan bakanlık yetkililerinin “belli kolaylıklar” derken ne kastettiğini düşünmek bile istemiyorum. Hükümeti derhal bu ayrımcı, zalim, vicdanları yaralayan karardan dönmeye çağırıyorum. Gençlerin ülkelerine olan inançlarını, bağlılıklarını zedelemeye hakkınız yoktur.”

CTP milletvekili Sıla Usar İncirli’nin açıklaması şöyle:

“Gençlerin Ülkelerine Olan İnançlarını, Bağlılıklarını Zedelemeye Hakkınız Yoktur

Yurtdışında öğrenim gören her öğrenci ve aileleri için yılın en hüzünlü ve en sevinçli zamanları vardır. Hüzünlü zamanlar bavulların toplandığı ve gençlerin eğitimleri için başka ülkelere doğru çıktıkları yolculuklara denk düşer. Sevinçli zamanlar ise çok değil genellikle yılda sadece birkaç defa olan umutlu bekleyişlerdir: kış ve yaz tatilleri, gençlerin ailelerine kavuştuğu zamanlar.

Gençlerimiz kişisel kariyerlerini inşa ederken döndüklerinde ülkeleri için çalışacakları günlerin hayalini kurarlar. Aslında bir süre sonra ülke için hem çalışacak hem de ülkeyi yönetecek olan gençlerden söz ediyoruz. Geleceğimiz olan, hatta ülkenin geleceği için ihtiyacımız olan gençlerden. Yollarını gözlediğimiz, göç etmesinler diye yaşanabilir bir ülke yaratmak için çalıştığımız.

Dün Covid-19 tedbirleri kapsamında seyahat uygulamalarına yeni düzenleme getirildiğini okuduk. “Tüm test ve karantina ücretleri KKTC vatandaşı olsun veya olmasın ülkeye gelen yolcular tarafından karşılanacaktır. Ülkeye giriş yapmak isteyen kişiler, aşağıdaki hesap numaralarına karşısında yazan ücretleri ödeyerek alacakları dekontla uçuş yapabileceklerdir. Havayolu şirketleri dekontlarını ibraz etmeyen yolcuları uçağa kabul etmeyeceklerdir.” ifadeleri birçoğumuzu şaşırttı. Tam da yurtdışında öğrenim gören gençlerin ailelerine kavuşacağı günlerde böyle bir karar alınması gerçekten rahatsız edici ve yaralayıcı. Sanki cezalandırırmış gibi, kabul edilemez bir ayrımcılık. Ardından Bakanlıktan bir açıklama daha geldi. Neymiş öğrencilere “belli kolaylıklar” sağlanacakmış.

Aylardır KKTC vatandaşlarının karantina ücretleri ödenirken tam da gençlerin ülkelerine geleceği günlerde böyle bir karar alınmasının sebebi nedir?

Ailelerini bütün bir yıl boyunca sınırlı zamanlarda gören gençlere “ya ödersiniz ya da uçağa binemezsiniz” demek en hafif ifadeyle zalimliktir. Mesele ödeme yapılacak olması değil, yaklaşımın kötülüğüdür. Ev karantinası uygulamalarını elinde oyuncak yapan, keyfi uygulamaları ayyuka çıkan bakanlık yetkililerinin “belli kolaylıklar” derken ne kastettiğini düşünmek bile istemiyorum. Hükümeti derhal bu ayrımcı, zalim, vicdanları yaralayan karardan dönmeye çağırıyorum. Gençlerin ülkelerine olan inançlarını, bağlılıklarını zedelemeye hakkınız yoktur.”