"Gençleri koruyucu, uyuşturucu maddeleri ayıran yasalar yapılmalı"

CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, yargıya gereken önemin verilmesi gerektiğini vurguladı. Özdenefe, Anayasa değişikliğinin onaylanmamasıyla alakalı olan Lefke Mahkemesi ile ilgili konunun ciddiyetle ele alınması gerektiğini ifade ederek, mahkemelerde personel ve altyapı eksikliklerinin giderilmesi, personel tayinlerine de dikkat edilmesi gerekliliğine değindi.

Özdenefe, yargıda sistemin tıkanmayacağı ve adaletin zamanında tecelli edeceği bir sistemin gerekliliğine işaret ederek, bu konudaki görüşlerini dile getirdi. Bütçede elektronik altyapının geliştirilmesi adına yapılan artışı olumlu karşılayan Özdenefe, Yüksek Adliye Kurulu’nun yasasında da değişiklik yapılması, kararların şeffaf bir şekilde paylaşılmasının önemine işaret etti.

Yüksek Adliye Kurulu uygulamalarını eleştiren Özdenefe, avukatların başvurularında azalmalar yaşandığını, bu konuda oluşan yanlış algılar olduğunu ifade etti ve bu yanlış algıları kırmanın yargısal kararların gerekçeli ve şeffaf bir şekilde paylaşılmasıyla önüne geçilebileceğini kaydetti.

Tasdik memuru konusunda yaşanan sıkıntılara da işaret eden Özdenefe, bu konuda denetimler yapılması, bunun yanı sıra yasal düzenlemeye gidilmesi gerektiğini anlattı.

Özdenefe, uyuşturucu maddelerle ilgili yasada da artık değişiklik yapılması gerektiğine işaret ederek, ülkede hem yargının yükünün hafifletilmesi hem de gençleri koruyucu, uyuşturucu maddeleri ayıran yasalar yapılmasını istedi.

Seçim ve Halk Oylaması Yasası’na da değinen Özdenefe, yasa konusunda birlikte çalışılmasının gerekliliğine işaret etti. Hükümeti erken seçim ve çalışmaları konusunda eleştiren Özdenefe, en erken zamanda Meclis iradesinin yenilenmesi için seçime gidilmesi gerektiğini söyledi.

Fazilet Özdenefe, Seçim ve Halkoylaması Yasası’na ilişkin görüşlerini de aktararak seçim sistemini hep birlikte oturup tartışabileceklerini ifade etti, ayrıca Anayasa değişikliğinin seçimle birlikte gündeme gelmemesi gerektiğini anlattı.